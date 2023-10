Wat kun je het beste doen bij beginnende keelpijn?

Het is grauw en koud buiten; voor je het weet sta je op met een zere keel. Wat kun je het beste doen om keelpijn te voorkomen of de ziek, zwak en misselijke toestand in de kiem te smoren?

Goede nachtrust

Geef je gezondheid een flinke boost door (meer dan) voldoende te slapen. Je immuunsysteem heeft baat bij een goede nachtrust. Zo wordt de kans dat je ziek wordt of keelpijn krijgt een stuk kleiner. Slaap een paar nachten meer dan acht uur achter elkaar.

Luchtvochtigheid in huis

Zorg ervoor dat de lucht in huis niet te droog is, want dan kunnen de slijmvliezen in je keel, mond en neus gaan uitdrogen, en dat levert een zere keel op. Zet binnenplanten neer in je slaapkamer, zoals bijvoorbeeld de Sansevieria, Aloë vera, Lepelplant, Calathea of Zamioculcas. Ze zuiveren de lucht en zorgen voor een goede luchtvochtigheid.

Gorgelen met zout water

Wanneer je met een zoutoplossing gorgelt, kun je slijm oplossen en keelpijn voorkomen. Maak zout water makkelijk zelf door een theelepel zout in lauwwarm water op te lossen.

Stomen

Maak van je badkamer of douchecabine een stoomhok door flink heet te badderen of douchen, terwijl je deuren en ramen gesloten houdt. Ook kun je een stoombad nemen door boven een teiltje met heet water te gaan hangen met een handdoek over je hoofd. Stoom hydrateert de droge huid en uitgedroogde slijmvliezen. Voeg eventueel wat kamille of een scheutje pepermunt- of eucalyptusolie toe aan het bad of teiltje. Dit helpt hoestbuien te voorkomen of verminderen.

Waterijsjes

Sabbelen op ijs zorgt voor verkoeling en verdooft de pijn. Kies wel voor ijs zonder suiker, citroen of zuivel, want die ingrediënten kunnen de keel irriteren. Hierdoor wordt de keelpijn alleen maar erger.