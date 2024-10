7 tips tegen herfstblues (of seizoensgebonden depressie)

Nu de dagen korter, natter en (iets) kouder worden, hebben we allemaal wel eens last van 'herfstblues'. Vermoedelijk speelt vooral het korter worden van de dagen een rol.

Bij sommige mensen neemt dat extreme vormen aan: zij voelen zich somber, uitgeput en prikkelbaar. Ze zouden het liefst de hele dag in bed liggen en een winterslaap houden. Ze voelen zich uitermate rot. Dan is er sprake van een seizoensgebonden depressie of.