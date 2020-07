‘Dik zijn is niet je eigen schuld en afvallen haast onmogelijk’

Heb je altijd maar weer lekkere trek? Wil je steeds wat eten, terwijl je bedacht had dat je dunner wilde worden. Dan ligt dat aan je lijf, denkt Harvard-hoogleraar David Ludwig. ‘Kunt u niets aan doen, het zijn waarschijnlijk uw hongerige vetcellen die zich roeren’, schrijft hij in zijn boek (Altijd trek?)waarover hij werd ondervraagd door De Volkskrant. ‘Eigenlijk zeggen we tegen mensen met overgewicht: je bent te dik omdat je te veel eet’, zegt Ludwig. ‘Maar zo simpel is het niet.’

Voor eenieder die na vele afval-pogingen juist zwaarder uit de strijd kwam, heeft Ludwig een aantrekkelijke boodschap: het is niet jouw schuld, het is de schuld van je vetcellen.

Ludwig noemt het idee van afvallen door minder te eten onmogelijk. En daarin staat hij in het veld der voedingswetenschappers en medici zeker niet alleen. ‘Weet je wat er gebeurt als je minder gaat eten dan je lichaam gewend is? Dan gaat er een signaal naar het brein dat er een probleem is ontstaan: er is niet genoeg brandstof voorradig. Je lichaam zal terugvechten. Tijd om te hamsteren! Ons brein zal koste wat kost een situatie van hongersnood willen voorkomen: het metabolisme vertraagt en tegelijkertijd krijgt de lijner het signaal dat er dringend gegeten moet worden.’

De oplossing volgens Ludwig: het mijden van koolhydraten. Want bijna iedereen faalt in afvallen. ‘Behalve dan diegenen die een koolhydraatarm dieet volgen. Die vallen niet alleen sneller af, ze komen ook minder snel aan.’

Een omstreden, want onvoldoende bewezen, stelling, maar Ludwig gelooft heilig in zijn boodschap. Eet minder en zo min mogelijk koolhydraten en je valt blijvend af.