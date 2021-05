De 9 tekenen dat je depressief bent

Een van de rare dingen van depressiviteit is dat je zelf vaak pas laat in de gaten hebt dat je depressief bent, dat het niet de wereld is die niet deugt, maar jouw hersens die de wereld somber maken. Acht aanwijzingen.

1. In je taal. Meer negatieve woorden, als 'slecht', 'naar', 'somber', 'alleen'. Vaker ik, minder vaak jij.

2. Verminderde eetlust

3. Verminderde seksdrift

4. Steeds maar moe

5. Weinig honger

6. Slaapproblemen

7. Concentratieproblemen

8. Moeite om beslissingen te nemen

9. Je nutteloos en waardeloos voelen