Vier tekenen dat je stiekem toch een alcoholist bent

Je hebt een uitstekende baan, een mooi gezin en een fijn sociaal leven. Als je in een goede bui bent, ga je zelfs een rondje hardlopen. En toch ben je misschien alcoholist.

Het zijn niet alleen jongeren, die zich klem drinken op festivals. Uit Brits onderzoek blijkt dat juist ouderen meer drinken dan welke generatie ook. Ze zijn er mee opgegroeid en hebben pas op latere leeftijd geleerd hoe schadelijk alcohol kan zijn. Maar of je nu oud of jong bent en hoe goed je ook functioneert in de maatschappij, je zou zomaar eens onbewust alcoholist kunnen zijn.

Experts gebruiken graag de Engelse afkorting CAGE om de signalen van onbewust alcoholisme aan te duiden.

Cutting down

Heb je wel eens gedacht dat je eigenlijk minder moet drinken?

Heb je wel eens gedacht dat je eigenlijk minder moet drinken? Annoyance

Erger je je aan mensen die zeuren over je drankgebruik?

Erger je je aan mensen die zeuren over je drankgebruik? Guilt

Voel je je wel eens schuldig over de hoeveelheden drank die je naar binnen werkt of over wat je hebt gezegd toen je dronken was?

Voel je je wel eens schuldig over de hoeveelheden drank die je naar binnen werkt of over wat je hebt gezegd toen je dronken was? Eye-opener

Heb je wel eens het gevoel dat je een glas wijn nodig hebt om je beter te voelen?

Natuurlijk is ieder persoon anders, maar als je veel meer drinkt dan de zeven glazen per week die de Gezondheidsraad adviseert, kun je misschien eens een weekje stoppen om te kijken hoe dat gaat.

Gezond drinken bestaat niet

De Volkskrant legt vandaag nog maar eens uit dat het raar gesteld is met alcohol. “Zou alcohol vandaag worden uitgevonden, dan mocht het nooit op de markt worden gebracht.”

Mensen willen het maar al te graag geloven, dat hun alcoholconsumptie binnen de normen valt, dat er zoiets bestaat als verstandig drinken, dus houden ze zichzelf voor de gek, denkt voedingshoogleraar Jaap Seidell.