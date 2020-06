6 mythes over eten en drinken, die je snel moet vergeten

Als er over één onderwerp veel discussie is dan is het wel over eten en drinken, en meer precies over hoe gezond bepaalde voedingsmiddelen zijn. Zo zijn er heel wat fabeltjes en mythes ontstaan waar nog steeds veel mensen in geloven. We noemen er zes:

1. Melk is gezond

Dat je melk nodig zou hebben, omdat je door het calcium sterke botten zou krijgen, is niet bewezen. Er is nooit een verband gevonden tussen de hoeveelheid melk die kinderen drinken en het aantal botbreuken.

2. Hyperactief van suiker

Hoe vaak hoor je een moeder niet zuchten dat kindlief weer hyperactief is door het eten van een snoepje. Hoogstwaarschijnlijk lijkt dat alleen maar zo en is het kind gewoon druk. Er is namelijk ongelooflijk veel onderzoek gedaan naar deze stelling en er is nooit enig bewijs gevonden voor een relatie tussen suikerconsumptie en hyperactiviteit.

3. Puistjes door chocola

Ook een hardnekkige mythe is dat je van chocola puistjes zou krijgen. Wederom kon de wetenschap dit idee ontkrachten. Zowel het vet als de cacao bleken van generlei invloed op je huid.

4. Sneller dronken door wodka-Red Bull

Het idee dat je sneller dronken wordt als je alcohol mixt met energiedrank is niet helemaal uit de lucht gegrepen. Fysisch kan het natuurlijk niet: alcohol is alcohol, maar psychisch kan de suiker en cafeïne in energiedrank er wel voor zorgen dat je je scherper voelt en daardoor minder merkt hoe dronken je precies bent.

5. Acht glazen water per dag

Dit advies is verleden tijd. Drink water als je dorst hebt, klinkt het nu. Dat is voldoende. Er is geen enkel verband gevonden tussen de hoeveelheid water die iemand drinkt en nierproblemen, hartklachten of een gezonde huid.

6. Wortels goed voor je ogen

Er zit een kern van waarheid in. Wortels bevatten veel vitamine A, een vitamine die in het bijzonder goed is voor mensen met slechte ogen. Maar het helpt geen zier als je goede ogen hebt en heel veel wortels eet.