Stervende man: wees niet zo’n idioot als ik

Geoffrey Turner is dood en hij wil graag dat je precies weet waarom: "Ik was een idioot die dezelfde domme beslissing nam, dag in dag uit, meerdere keren per dag. Ik was een roker en hoewel ik wist dat het me uiteindelijk zou kunnen doden, koos ik ervoor mijn kop in het zand te steken, "schreef hij in zijn eigen overlijdensadvertentie in zijn plaatselijke krant.

Turner stierf eerder deze maand op 66-jarige leeftijd aan longkanker. Hij kijkt tevreden terug op zijn leven, maar het was te kort en dat is zijn eigen schuld. "Ik heb een behoorlijk leven geleid, maar er zijn zoveel evenementen en mijlpalen van mijn dierbaren waar ik niet bij zal zijn." De moraal van dit verhaal: wees geen idioot. "Als je een roker bent - stop nu - je leven hangt ervan af."