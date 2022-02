Super dickpic: Papoea-mannen injecteren vreemde stoffen voor grotere penis

Is de penislengte in het westen al belangrijk voor veel mannen, in Papoea Nieuw-Guinea is het pas echt 'een dingetje'. De mannen laten er de meest vreemde dingen in hun penis spuiten in de hoop dat hij er van gaat groeien. Maar het gaat vaak mis.

Baby-olie, kokosolie of siliconen, de Papoea-mannen injecteren het allemaal in hun lid en dat leidt tot allerlei problemen, zoals vergroeiingen en zweren. Een arts in hoofdstad Port Moresby zegt al zeker 500 mannen te hebben behandeld vanwege injecties die fout zijn afgelopen. "En dat zijn alleen nog maar de mensen die zich durfden te melden," aldus de dokter in The Guardian. "Het kan vreselijke schade veroorzaken en in sommige gevallen betekent het dat ze geen seks meer kunnen hebben. Het is frustrerend dat ze het zichzelf aandoen."

De artsen in het land spreken van een nationaal probleem dat voorkomt onder alle lagen van de bevolking. "Dit zijn mannen met prominente banen, zoals werknemers van juridische firma's. Ze komen uit heel Papoea Nieuw-Guinea, niet alleen uit Moresby", zegt een arts.