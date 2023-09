Studie: regelmatig sporten zorgt er echt voor dat je beter slaapt

Lichaamsbeweging is bijna overal goed voor. Ook voor je nachtrust blijkt nu. Als je veel sport, slaap je beter.

Dat concludeert de app Sleep Cycle na alle data van de 3 miljoen gebruikers te hebben geanalyseerd. De mensen die de app gebruikten sliepen gemiddeld 7 uur en 18 minuten. Vrouwen een kwartier tot 20 minuten langer dan mannen. Maar vrouwen slapen slechter en worden vaker met een negatief gevoel wakker.

“Verschillende onderzoeken hebben eerder al aangetoond dat vrouwen meer slapen, maar dat hun slaapkwaliteit slechter is. Daardoor lopen ze meer risico op slapeloosheid”, aldus Catherine Darley van het instituut Naturopathic Sleep Medicine. “Als je weet dat veel vrouwen slecht slapen en overdag nog een heleboel taken op zich nemen, is het geen verrassing dat ze opstaan met een slechter humeur.”

Maar zo ontdekte Sleep Cycle: de gebruikers van de app die regelmatig sportten, bleken juist beter te slapen. Nu hoef je je niet direct dagelijks in het zweet te gaan werken in de sportschool, een half uurtje wandelen per dag is al voldoende zo schrijft het gerenommeerde Johns Hopkins Center for Sleep. “Het zal ook geen maanden duren voor je de voordelen ervan ervaart”, aldus Charlene Gamaldo, directeur van het Johns Hopkins Center for Sleep. “Mensen hoeven echt niet te gaan trainen voor een marathon om een betere slaper te worden.”