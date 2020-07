Waarom je ‘s morgens moet trainen en niet ‘s avonds

Mensen die ‘s ochtends trainen lijken meer gewicht te verliezen dan mensen die later op de dag dezelfde trainingen doen, zo blijkt uit een nieuwe studie. De studie draagt (opnieuw) bij aan de theorie dat het tijdstip waarop je beweegt er toe doet.

In het onderzoek trainden ongeveer 100 mensen met fors overgewicht, inactieve jonge mannen en vrouwen, vijf keer per week in een sportschool begeleid door de onderzoekers; ze jogden totdat ze tot 600 calorieën per sessie hadden verbrand. Ze konden kiezen op welk tijdstip ze kwamen trainen.

Na 10 maanden was bijna iedereen afgevallen. Maar de resultaten fluctueerden enorm, ook al deed iedereen dezelfde trainingen. En werd bijgehouden wat ze aten.

De verklaring zat in het tijdstip

Die mensen die meestal vóór de middag trainden, hadden gemiddeld meer gewicht verloren dan de mannen en vrouwen die meestal na 15.00 uur trainden.

De onderzoekers ontdekten een paar andere, mogelijk relevante verschillen tussen de ochtend- en late sporters. De groep met vroege oefeningen was over het algemeen iets actiever gedurende de dag en nam in totaal meer stappen dan degenen die later trainden. Ze aten ook iets minder, hoewel het verschil gemiddeld amper 100 calorieën per dag bedroeg. En ze vielen veel meer af.

De leider van het onderzoek, dr Wills, zegt tegen de New York Times dat mensen die later op de dag sporten daar nu niet mee moeten ophouden. Het helpt mogelijk wat minder bij gewichtsverlies, maar is nog altijd veel gezonder dan niet bewegem