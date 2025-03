Bruinbrood is lang niet altijd gezonder dan witbrood.

Je denkt vermoedelijk dat bruinbrood gezonder is dan witbrood omdat ook een deel van de buitenkant van de graankorrel - die vezels bevat, vitamines en mineralen - ook in je brood zittten.

Dat is soms niet waar, ondekte de Keuringsdienst van waarde.

'Bruinbrood is vaak een gezondere optie, maar in sommige gevallen niet. De broodfabrikant heeft een trucje bedacht om je te laten geloven dat je gezond eet of een bewuste keuze maakt. Kijk altijd op het etiket om het zeker te weten.

Heeft het brood een donkere kleur, maar bestaat het voornamelijk uit (tarwe)bloem? Dan heb je te maken met witbrood in een bruin jasje. Aan dit brood wordt vaak moutmeel of gekarameliseerde suiker toegevoegd. Daardoor lijkt het of je bruinbrood eet, maar eigenlijk eet je witbrood met een kleurtje.

Dus, voor als je de volgende keer op de broodafdeling staat: is het hoofdingrediënt van je brood (tarwe)bloem? Dan heb je, ongeacht de naam, te maken met een witbrood in bruin jasje.'

