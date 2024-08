Dit doet de menopauze met je huid en met je haar

Ze noemen de menopauze niet voor niets “de overgang”. Deze periode in het leven, die 12 maanden na de laatste menstruatie begint, brengt veranderingen in het hele lichaam teweeg. Sommige van deze veranderingen juich je misschien toe - geen PMS meer! - maar andere zijn misschien niet zo aangenaam.

Neem bijvoorbeeld de manier waarop huid en haar kunnen veranderen na de menopauze. Dermatoloog Kiyanna Williams , MD, bespreekt hoe je huid en haar er anders uit kunnen zien nadat je menstruatie voorbij is - en wat je eraan kunt doen.

Hoe oestrogeen haar en huid beïnvloedt

Als je veranderingen ziet in je haar en huid na de menopauze, kun je meestal de snel afnemende niveaus van het hormoon oestrogeen de schuld geven.

“Oestrogeen bevordert het vasthouden van water en een stevige huid”, zegt Dr. Williams. “Wanneer oestrogeen daalt, verlies je een aantal moleculen die helpen om de huid gehydrateerd te houden. Oestrogeen draagt ook bij aan haargroei en volheid. Zonder oestrogeen kan je haar dunner worden.”

Veel voorkomende veranderingen in huid en haar in de menopauze

Verzakking en verlies van volheid

Collageen is een eiwit dat de weefsels van het lichaam samenhoudt. En wanneer oestrogeen daalt, daalt ook de collageenproductie van je huid. Verlies van collageen betekent dat de huid haar jeugdige volume en strakheid verliest.

Om dit probleem te bestrijden, nemen veel mensen collageensupplementen of eten ze voedsel met veel collageen, zoals bouillon getrokken van botten. Maar over deze strategie is de jury nog niet uit. “We hebben niet genoeg goede onderzoeken om te bewijzen dat het eten van collageen de huid na de menopauze helpt,” zegt Dr. Williams.

Maar geef niet op. Je kunt het collageenverlies thuis tegengaan met een eenvoudige gezichtsmassage. Dr. Williams raadt aan om je favoriete vochtinbrengende crème of gezichtsolie te gebruiken en jezelf elke avond een gezichtsmassage te geven. “De masserende beweging stimuleert de collageenproductie van je huid,” zegt ze.

Droogheid, schilfering en jeuk

Een droge huid na de menopauze kun je meestal onder controle houden met een goede thuisverzorgingsroutine. Dr. Williams raadt het volgende aan

Reinig de huid voorzichtig: Zelfs als je huid droog is, reinig je je huid elke dag om make-up en dagelijks vuil te verwijderen. Maar gebruik geen schuimende reiniger tenzij je gezicht vet is. “Gebruik een niet-schuimende, milde reiniger voor de gevoelige huid”, zegt Dr. Williams.

Dagelijks hydrateren: Na de menopauze moeten veel vrouwen hun vochtspelletjes verbeteren. “Vochtinbrengers met hyaluronzuur helpen om water vast te houden, waardoor de huid soepel blijft”, zegt Dr. Williams. Serums en crèmes met antioxidanten kunnen ook helpen. “Antioxidanten zoals vitamine C bestrijden vrije radicalen die veroudering in de hand werken.”

Vermijd irriterende ingrediënten: Je wilt huidproblemen niet erger maken met ingrediënten die je huid irriteren. Vermijd producten met parfum, kleurstoffen en alcohol (meestal vermeld als SD alcohol of gedenatureerde alcohol). “Als het lekker ruikt of er mooi uitziet, is het waarschijnlijk niet goed voor de gevoelige huid,” zegt Dr. Williams. “Ga voor neutrale, kleurloze producten met weinig tot geen geur.”

Neem warme, geen hete, douches: Douche kort en niet te heet. Hete douches ontdoen je huid van haar natuurlijke oliën, waardoor ze uitgedroogd raakt. En hydrateer onmiddellijk nadat je je hebt afgedroogd. De huid kan ingrediënten beter absorberen als ze nog vochtig is.

Donkere vlekken

Die vervelende donkere vlekken, ook wel ouderdomsvlekken genoemd, verschijnen vaak na de menopauze en zijn moeilijk thuis te behandelen.

“Donkere vlekken reageren niet altijd op receptvrije crèmes,” zegt Dr. Williams. “Er zijn verschillende voorgeschreven crèmes die kunnen helpen, zoals tretinoïne, een retinoïde op recept. Als dat niet genoeg is, kunnen gezichtspeelings of laserbehandelingen individuele vlekjes vervagen en de algehele helderheid en jeugdige uitstraling van de huid verbeteren. Vraag je dermatoloog naar deze opties.”

Ongewenste gezichtshaar

Als de hormonen veranderen, kun je haar op de bovenlip of kin krijgen. Als je het weg wilt hebben, kun je de beproefde methoden van epileren, harsen, ontharingscrèmes en draadjes trekken het weg - totdat het terug groeit.

Elektrolyse is een permanente ontharingsoplossing. Het vernietigt de groeicellen in de haarzakjes, zodat ze niet terug kunnen groeien. De meeste mensen hebben meerdere afspraken nodig om resultaat te krijgen. Als je besluit deze weg in te slaan, kies dan een erkende elektrolytist of vraag je huisarts om een aanbeveling.

Laserontharing kan ongewenst gezichtshaar verwijderen, maar er is een voorbehoud. “De laser richt zich op melanine, dat haar en huid hun kleur geeft,” zegt Dr. Williams. “Laserbehandeling werkt alleen op donker haar. Als je ongewenste haar licht is, werkt de laser niet.”

Acne-uitbraken na de menopauze

Helaas betekent de menopauze niet het einde van puistjes. Sommige vrouwen krijgen hun hele leven acne, terwijl anderen meer acne krijgen als het oestrogeengehalte daalt na de menopauze.

Als je last hebt van puistjes na de menopauze, gebruik dan niet het sterkste acneproduct dat je kunt vinden. Veel acneproducten in de winkel zijn te hard en uitdrogend voor volwassenen. Probeer een zachte reiniger met salicylzuur. Als vrij verkrijgbare producten niet werken, ga dan naar je dermatoloog voor een oplossing op recept.

Haaruitval en dunner wordend haar

Oestrogeen bevordert de groei, dichtheid en volheid van het haar. Tijdens de menopauze kunnen mensen merken dat hun haar dunner wordt, minder vol is of meer uitvalt.