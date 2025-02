Groei in levensverwachting stagneert in Europa, gezondheid Britten gaat het hardst achteruit

We zijn gewend dat de levensverwachting in Europa er met de jaren steeds florissanter uit gaat zien, maar er lijkt een kentering plaats te vinden. Vooral in Groot-Brittannië gaat de gezondheid achteruit. Deskundigen noemen slechte eetgewoonten, weinig beweging en de obesitasepidemie als belangrijkste oorzaken.

Een studie die in de nieuwste editie van vakblad 'The Lancet Public Health' is verschenen, blijkt dat de gemiddelde levensverwachting in Europa langzamer groeit dan voorheen. Tussen 1990 en 2011 steeg de levensverwachting elk jaar met 0,23 jaar. Daarna zakte dat tussen 2011 en 2019 naar 0,15 jaar per jaar. In bijna alle onderzochte landen nam de stijging af, behalve in Noorwegen.

Engeland had de sterkste terugval. De jaarlijkse verbetering daalde van 0,25 jaar (1990-2011) naar 0,07 jaar (2011-2019). Noord-Ierland, Wales en Schotland laten vergelijkbare dalingen zien.

Preventie

Sarah Price van de NHS noemt het onderzoek een belangrijk signaal. “Dit laat zien dat preventie de basis is van een gezondere samenleving”, zegt ze tegen The Guardian. Ze benadrukt dat hartziekten en kanker een grote rol spelen in de vertraging.

Onderzoekers van de University of East Anglia analyseerden de cijfers van twintig Europese landen. Tussen 2019 en 2021 daalde de levensverwachting in bijna alle landen door de coronapandemie. Griekenland en Engeland zagen de grootste achteruitgang.

Hartziekten

Vóór 2011 groeide de levensverwachting vooral doordat landen beter omgingen met risicofactoren voor hartziekten en kanker. Na 2011 vertraagde de groei, vooral door een toename van hartziekten. Dit hangt samen met een stijgend BMI, ongezond eten en weinig beweging.

Landen als Noorwegen, Zweden en Denemarken hielden hun vooruitgang vast, zelfs tijdens de pandemie. Onderzoekers wijzen op het belang van strengere maatregelen tegen overgewicht en het stimuleren van beweging.

Hoofdonderzoeker professor Nicholas Steel legt uit: “In de twintigste eeuw ging de levensverwachting elk jaar omhoog, maar dat is nu niet meer vanzelfsprekend. We zien dat hartziekten de grootste oorzaak hiervan zijn.”

Bron: The Guardian