De Amerikaanse president Donald Trump is in de val van Russische desinformatie gelopen, zegt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Hij reageert daarmee op de kritische uitspraken van Trump over Oekraïne.

Trump zei onder meer dat nog maar 4 procent van de Oekraïners hun president zouden steunen, maar volgens Zelensky is dat desinformatie die vanuit Rusland is verspreid. Zelensky zei ook dat pogingen om hem te laten vervangen tijdens de oorlog met Rusland niet zullen werken.