In 2024 meer doden, maar levensverwachting mannen iets omhoog

Vorig jaar zijn er in ons land 172.000 mensen overleden, ruim 87.000 vrouwen en bijna 85.000 mannen. Meer dan de helft, 57 procent, was ouder dan tachtig. In totaal waren er 2500 meer sterfgevallen dan in 2023, aldus statistiekbureau CBS.

De levensverwachting bij geboorte was in 2024 voor mannen 80,5 jaar voor mannen en 83,3 jaar voor vrouwen. "Dat is voor mannen drie maanden meer dan de levensverwachting in 2023, voor vrouwen een maand minder", aldus het CBS.

Met de bevolkingsgroei en vergrijzing stijgt het aantal overledenen. Sinds eind vorige eeuw gaat het vaker om vrouwen dan om mannen, doordat er meer oudere vrouwen zijn.