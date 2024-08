Hebben meer mensen huidkanker dan vroeger?En hoe komt dat?

Volgens recente cijfers van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) komt huidkanker steeds vaker voor in Nederland. In 2023 kregen ongeveer 77.000 mensen de diagnose huidkanker, een aanzienlijke stijging ten opzichte van voorgaande jaren. Deze toename wordt toegeschreven aan factoren zoals verhoogde blootstelling aan UV-straling, vergrijzing van de bevolking en verbeterde diagnostische technieken.

Waarom neemt het toe?

De stijging in huidkankergevallen wordt toegeschreven aan verschillende factoren:

Verhoogde blootstelling aan UV-straling door meer buitenactiviteiten en gebruik van zonnebanken

Vergrijzing van de bevolking, waardoor meer mensen een hoger risico lopen

Verbeterde diagnostische technieken, zoals de nieuwe scanner van het Maastricht UMC

Veranderingen in levensstijl, waaronder meer reizen naar zonnige bestemmingen

Minder bewustzijn van zonbescherming in de jaren '70 en '80, wat nu resulteert in meer gevallen bij die generaties

Deze combinatie van factoren heeft geleid tot een aanzienlijke toename van huidkanker in Nederland over de afgelopen decennia.

Cijfers huidkanker Nederland

De Nederlandse Kankerregistratie toont een alarmerende toename van huidkankergevallen. Op 1 januari 2023 hadden ongeveer 144.500 mensen huidkanker, waarvan 56.100 met melanoom en 88.400 met plaveiselcelcarcinoom of zeldzame huidtumoren. Het aantal nieuwe gevallen is sinds 1989 voor mannen meer dan verdubbeld en voor vrouwen bijna verviervoudigd.Deze cijfers onderstrepen de urgentie van verbeterde preventie en vroege detectie van huidkanker in Nederland.

Toekomst

Volgens voorspellingen van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) zal het aantal gevallen van huidkanker in de komende tien jaar met ongeveer 40% toenemen. Deze stijging wordt voornamelijk toegeschreven aan de aanhoudende overmatige blootstelling aan UV-straling en de vergrijzing van de bevolking. In 2032 verwacht men dat ongeveer 156.000 mensen de diagnose kanker zullen krijgen, waarvan een aanzienlijk deel huidkanker zal betreffen.Deze prognose onderstreept de noodzaak voor verbeterde preventie en vroege detectie van huidkanker in Nederland.

Preventie: wat kun je zelf doen?

Om het risico op huidkanker te verminderen, worden verschillende preventieve maatregelen aanbevolen. Deze omvatten het gebruik van zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor, het dragen van beschermende kleding en het vermijden van zonnebanken.Dermatologen en andere gezondheidsorganisaties benadrukken het belang van voorlichting over risicofactoren en gedrag, waarbij een gecoördineerde aanpak nodig is om het bereik en effect van preventiecampagnes te verbeteren. Daarnaast is vroege detectie cruciaal, waarbij mensen worden aangemoedigd om verdachte plekjes op de huid direct te laten controleren door een huisarts of dermatoloog.