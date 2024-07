‘We zie een enorme golf van huidkankers, en het wordt in de toekomst alleen maar erger'

Dermatoloog Olivier Aerts vertelt aam De Morgen dat hij e zijn collega's l een enorme toename van huidkanker zien en dat dit in de toekomst waarschijnlijk zal blijven toenemen. Dat heeft een aantal verklaringen, die allemaal wijzen op steeds meer huidkankerpatiënten.

Oorzaken van de toename van huidkanker

Vergrijzing van de bevolking: Een verouderende bevolking betekent een algemene toename van kankergevallen, waaronder huidkanker. Oudere mensen hebben meer kans op huidkanker door langdurige blootstelling aan de zon gedurende hun leven.

Fout gedrag: Ondanks een groter bewustzijn over de gevaren van UV-straling, gedragen mensen zich niet altijd overeenkomstig. Vooral mannen en jongeren negeren vaak de aanbevelingen om zich te beschermen tegen de zon, zoals het gebruik van zonnebrandcrème, het dragen van beschermende kleding, en het vermijden van de zon op het heetst van de dag.

Milieu- en levensstijl factoren: Blootstelling aan UV-straling, zelfs op bewolkte dagen of door ramen heen, kan bijdragen aan huidkanker. Daarnaast kan het gebruik van zonnebanken en langdurige blootstelling aan de zon zonder adequate bescherming het risico verhogen.

Wat te doen?

Zonnebescherming: Het gebruik van zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor (SPF 30 of 50) en bescherming tegen zowel UVA- als UVB-stralen is essentieel. Dit moet regelmatig worden aangebracht, minstens om de twee à drie uur, en na zwemmen of zweten.

Beschermende kleding: Het dragen van zonwerende kleding, hoeden en zonnebrillen kan helpen om de huid te beschermen tegen schadelijke UV-stralen. Dit is vooral belangrijk voor jonge kinderen, omdat verbranding op jonge leeftijd het risico op melanoom aanzienlijk verhoogt.

Bewustzijn: Het is cruciaal om mensen beter te informeren over de risico's van UV-straling en het belang van regelmatige huidcontroles. Apps en tele-dermatologie kunnen helpen bij vroege detectie, maar het blijft belangrijk om verdachte plekjes door een dermatoloog te laten controleren.