WASHINGTON (ANP) - Sebastian Korda heeft het tennistoernooi van Washington gewonnen. De Amerikaan was in de finale in drie sets te sterk voor Flavio Cobolli uit Italië: 4-6 6-2 6-0.

De 24-jarige Korda pakte zijn tweede titel. Drie jaar geleden won hij het ATP-toernooi van Parma. De 22-jarige Cobolli speelde zijn eerste finale op het hoogste niveau.

Korda was als vierde geplaatst in Washington. Cobolli was als nummer tien van de plaatsingslijst tot de eindstrijd doorgedrongen.