Kinder-IC's vol door jonge baby's met RS-virus

Intensivecareafdelingen voor kinderen liggen vol met baby's die ernstige luchtwegproblemen hebben door het RS-virus, schrijft het AD. Artsen en verpleegkundigen slaan alarm: operaties worden uitgesteld, kinderen zullen mogelijk moeten uitwijken naar ziekenhuizen in andere regio's of zelfs in Duitsland.

Sommige ziekenhuizen zijn in overleg met ziekenhuizen in Duitsland, waar zieke baby's naar overgeplaatst kunnen worden als de druk in Nederland te hoog wordt, zegt Lissy de Ridder, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. "Maar ook in Duitsland is het druk."

Hoeveel kinderen er momenteel met RS in het ziekenhuis liggen is niet te melden omdat hun aantal snel verandert, zegt De Ridder. "Vooral in het noorden van het land liggen naar verhouding veel baby's met het virus op de IC. Op dit moment (dinsdagavond 1 januari) liggen alle kinder-IC's vol, alleen in Maastricht zijn nog een paar plekken."