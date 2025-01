ZWIJNDRECHT (ANP) - Op de W.H. Vliegenstraat in Zwijndrecht stonden in de nacht van woensdag op donderdag drie auto's en een bestelbus in brand, aldus veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

De drie auto's raakten zwaar beschadigd, de brandweer kon voorkomen dat de bestelbus volledig uitbrandde. Volgens de veiligheidsregio raakte ook een vijfde voertuig beschadigd.

De oorzaak van de brand is niet bekend. De politie doet onderzoek.