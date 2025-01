Schokkende verhalen uit de zorg: "Zorgmedewerkers moeten online opzoeken hoe je sonde inbrengt"

Twee vrouwen die "met een groot hart voor de zorg" hun werk doen, vertellen anoniem aan RTL Nieuws hoe het er tegenwoordig aan toegaat. "Handelingen bij cliënten op de kamer werden soms opgezocht online, met name op YouTube", vertelt een medewerker van een verpleeghuis.

"Twaalf mensen zijn aangenomen, die niet de juiste papieren hebben", vertelt een werknemer in de gehandicaptenzorg. Er was een collega die niet eens wist wat een steunkous was. Een ander ging zonder enige medische kennis met een katheter aan de slag. "Tijdens het inbrengen van de katheter kreeg de patiënt onwijs veel pijn, tot hij helemaal begon te bloeden."

Het zijn geen incidenten. RTL Nieuws liet duizenden mensen in de zorg van kleine en grote instellingen door het hele land een vragenlijst invullen. 643 medewerkers gaven aan dat ze zeker weten dat ze een collega hebben met foute papieren, zoals nepdiploma's. Nog eens ruim 600 medewerkers vermoeden dat dit speelt.

Vooral de nachtdiensten zijn een crime. Er zijn zzp'ers die in slaap vallen en geen ronde lopen, waardoor patiënten soms een hele nacht in hun eigen ontlasting liggen. De ochtendploeg moet dat dan allemaal inhalen.

Criminelen

Er zijn ook steeds meer criminelen in de zorg, die met dubbele diensten grof geld verdienen, terwijl ze geen diploma hebben. Zij staan aan het bed van de meest kwetsbaren, zoals dementerende ouderen, meervoudig gehandicapten of jongeren in GGZ-instellingen.

Hoop op verbetering is er niet. "We moeten gaten vullen dus iedereen die komt werken, daar moet je blij mee zijn", aldus de medewerker in de verpleeginstelling.

