Politie controleerde verdachte schietpartijen Rotterdam al eerder

ROTTERDAM (ANP) - De politie heeft de verdachte van de drie dodelijke schietpartijen in de Rotterdamse wijk IJsselmonde in de loop van het onderzoek aangesproken en gecontroleerd. Hij bevond zich toen in een winkel. Hij voldeed toen nog niet voldoende aan het signalement en er was nog geen naam van een verdachte bekend. Met zijn toestemming heeft de politie een foto van hem genomen en zijn identiteitsgegevens genoteerd.

Dat zei de Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke vrijdag tijdens een persconferentie van de driehoek over de schietpartijen. De 24-jarige verdachte is donderdagavond aangehouden. De slachtoffers waren mannen van 58, 63 en 81 jaar. De slachtoffers zijn allen in het hoofd geschoten.