WERNHOUT (ANP) - Een voetganger is maandagochtend om het leven gekomen door een aanrijding met een auto in Wernhout (Noord-Brabant). Het ongeval gebeurde om 05.10 uur op de Wernhoutseweg (N263). De weg was enige uren dicht in beide richtingen, maar is inmiddels weer open.

Het slachtoffer is een 40-jarige man uit Polen. De automobilist raakte niet gewond.