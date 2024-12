Waarom je je oren niet moet schoonmaken (en zeker niet met een wattenstaafje)

Velen van ons denken dat je regelmatig je oren moet schoonmaken. Veel gebruikt: het wattenstaafje. Maar dat is onnodig en mogelijk gevaarlijk, schrijft de Cleveland Health.

Je oren schoonmaken is een vicieuze cirkel: geïrriteerde oren produceren meer oorsmeer. Er is een oud gezegde dat je nooit iets kleiner dan je elleboog in je oor moet steken. Het is niet nodig voor het schoonmaken en het kan tot ernstige complicaties leiden. Onze oren zijn zelfreinigend en het oorsmeer dat je hebt is belangrijk om het uitwendige oor te beschermen tegen infectie en letsel. Bovendien kan het gebruik van wattenstaafjes om de binnenkant van je oren schoon te maken verschillende oorcomplicaties veroorzaken.

Als je plotselinge, scherpe pijn voelt bij het gebruik van een wattenstaafje, kun je een wondje in je oor hebben. In dat geval heb je professionele hulp nodig. Ga naar de dokter met:

oorpijn

oren die verstopt of verstopt aanvoelen

drainage uit uw oor, zoals pus of bloed

koorts

gedempt gehoor

gehoorverlies

oorsuizen (tinnitus)

duizeligheid

De beste behandeling: stop met het schoonmaken van je oren

Bron: Cleveland Health