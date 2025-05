Zorg op rand van de afgrond: een op de zes mensen krijgt in 2034 geen hulp meer

De personeelstekorten in de zorg nemen zulke alarmerende vormen aan dat straks niet iedereen meer geholpen kan worden. Als er niets verandert, is er in 2034 een tekort van bijna 386.000 zorgverleners. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van ABF Research in opdracht van werkgeversorganisatie Regioplus.

“Een schrikbarend toekomstscenario”, noemt Jelle Boonstra, bestuurder van Regioplus, het. “Deze cijfers maken pijnlijk duidelijk hoe zwaar de zorg onder druk staat.”

De cijfers liegen er niet om: als we op dezelfde voet doorgaan, kunnen er over negen jaar 15 miljoen huisartsbezoeken niet doorgaan. Ook 7,1 miljoen fysiobehandelingen en 3,7 miljoen ggz-consulten kunnen niet plaatsvinden. Daarnaast is er voor 47.000 ouderen geen plek in een verpleeghuis en meer dan 100.000 mensen blijven zonder thuiszorg.

“We zijn eraan gewend geraakt dat op iedere hulpvraag een professioneel antwoord komt,” zegt Boonstra. “Maar dat is niet langer haalbaar.”

Niet vanzelfsprekend

Volgens hem moeten we ons voorbereiden op een samenleving waarin professionele hulp niet langer vanzelfsprekend is. “En daar zullen we aan moeten wennen.”

Dat betekent: minder zorg uit handen geven, meer zelf doen of elkaar helpen. Zorgverleners zullen vaker moeten vragen wat iemand zélf nog kan. Technologische ondersteuning kan helpen, maar dat vangt lang niet alles op. “We kunnen geen ijzer met handen breken,” aldus Boonstra. Hij vindt dat het kabinet faalt in het opleiden van nieuwe zorgmedewerkers. “Er wordt op dit moment zelfs minder aan uitgegeven,” stelt hij.

Ook arbeidsmarktexpert Ton Wilthagen is kritisch. Volgens hem onderschat het kabinet de ernst van de situatie. “Hoe het kabinet hiermee omgaat, is onverantwoord.” Minister Fleur Agema zet vol in op kunstmatige intelligentie als wondermiddel. Maar Wilthagen is daar sceptisch over. “Ze lijkt weinig zin te hebben de onplezierige boodschap uit te dragen dat we noodgedwongen meer voor elkaar zullen moeten gaan zorgen.”

De boodschap van de onderzoekers is duidelijk: wie straks zorg nodig heeft, moet er niet automatisch van uitgaan dat die er nog is.