Longartsen zien vaker levensbedreigende effecten van vapen

GRONINGEN (ANP) - Vapen veroorzaakt soms zeer ernstige acute longproblemen, waardoor gebruikers op de rand van de dood kunnen belanden. Vijf concrete gevallen waarover RTL Nieuws donderdag berichtte, vormen "het topje van de ijsberg", denkt voorzitter Henk Kramer van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT).

"Dit is heel herkenbaar, ook wij hebben zulke mensen gezien", aldus Kramer, longarts in het Groningse Martini Ziekenhuis. Eén patiënt kwam zelfs tot twee keer toe op de intensive care terecht met een acute longontsteking die de artsen aan het vapen wijten. "Dit vinden wij als NVALT heel zorgwekkend. Vooral jongeren gebruiken veel vapes, het is een epidemie. Dat zal nog tot veel gezondheidsschade leiden", zei de voorzitter van de artsenvereniging donderdag.

Hoe schadelijk e-sigaretten op lange termijn zijn ten opzichte van gewone tabak, is nog niet helemaal duidelijk. "De acute effecten van vapen zijn wel veel schadelijker", stelt Kramer.