1 op 7 Nederlanders heeft tandpijn ondanks twee keer poetsen

Veel Nederlanders hebben wel eens tandpijn tijdens het poetsen. Ongeveer een op de zeven mensen die twee keer per dag poetsen, kampt met kiespijn. Zo'n vijfde heeft wel eens bloedend tandvlees. Dat heeft het CBS uitgezocht met een enquête onder 9500 mensen.

Wel helpt goed tandenpoetsen: mensen die dit twee keer per dag doen, hebben minder vaak klachten dan mensen die dit niet doen. Driekwart van de volwassenen zegt twee keer per dag hun tanden te poetsen. 23 procent poetst één keer per dag en 2 procent doet het zelfs minder vaak dan dat.

Ongeveer een kwart van de Nederlanders vindt zijn eigen mondgezondheid niet goed. Mensen met een kunstgebit zijn hierbij niet meegeteld. Het CBS schrijft dat een slechte mondgezondheid kan leiden tot diverse klachten, zoals diabetes, hart- en vaatziekten, reuma, nier- en longziekten, overgewicht en problemen tijdens de zwangerschap.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Ga voor een interactieve graphic naar https://platform.localfocus.nl/t/?768a40f. De graphic is opgemaakt in uw huisstijl en in formats voor print en online. De graphic wordt aangeboden aan klanten van de graphicsdienst van het ANP en LocalFocus.