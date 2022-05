Is het slecht om geen BH te dragen?

Dankzij corona hebben veel vrouwen langdurig ervaren hoe het leven zonder BH is. Geen ontmoetingen met echte mensen - alleen contact via het scherm. En dus geen knellende banden.

Maar na een lange tijd geen bh te hebben gedragen, vragen sommige vrouwen zich af ​​of hun tijd als bh-loze hun borsten negatief heeft beïnvloed.

Borstgezondheidsspecialist Cassann Blake, MD , biedt haar perspectief op de kwestie.

Gaan je borsten hangen?

Dr. Blake zegt dat het dragen van een beha niet verhindert dat je borsten gaan hangen en dat het niet dragen van een beha dat niet voorkomt. "Het dragen van een beha heeft geen invloed op het risico van wat 'borstptosis' wordt genoemd", zegt ze.

Het heeft ook geen invloed op de vorm van je borsten.

Uiteindelijk is de keuze aan jou. Als je je comfortabel voelt zonder beha, is dat goed. Als je de voorkeur geeft aan een bh voor elk seizoen en elke gelegenheid, dan is daar niets mis mee. Is het erg om een ​​beha te dragen in bed? Nee, niet als je je er beter door voelt. Dr. Blake zegt dat deze zeer persoonlijke beslissingen allemaal draaien om comfort.

“Het is oké om te doen wat voor jou prettig is. Als het dragen van een bh niet goed voor je is, is dat ook prima. Als je het gevoel hebt dat er wat ondersteuning nodig is, dan is een bralette of een beugelloze bh misschien wel iets. Het hangt allemaal af van waar je je prettig bij voelt.”