Alarm: Aantal corona-besmettingen begint weer te stijgen

Voor wie dacht dat het over was: dat is het niet en het lijkt er op dat de opleving van het coronavirus eerder komt dan verwacht. Het aantal besmettingen – nog altijd laag – begint weer te stijgen. En dat is niet alleen in Nederland het geval, maar ook in België en Duitsland.

In Nederland stijgt het aantal ziekenhuisopnames weer. Er liggen nu 4 covid-patiënten meer in het ziekenhuis dan gisteren en 34 meer dan 7 dagen geleden. Het 7-daags gemiddelde van het aantal ziekenhuisopnames is 36. Een week geleden was dat 33.

Het is ook te merken aan de hoeveelheid virus in de riolen: dat stijgt al behoorlijk.

Ook in België en Duitsland is sprake van een groeiend aantal Covidpatiënten. De absolute aantallen zijn nog heel laag. Maar de trend is - begin juni - verontrustend.