Toch weer een lockdown? Minister Kuipers sluit het niet uit

We bevinden ons weer in groten getale op terrassen, in concertzalen en in vliegtuigen, corona lijkt verder weg dan ooit. Maar we weten inmiddels uit het verleden: dat kan zomaar anders zijn. Dus ook zorgminister Ernst Kuipers kan een nieuwe lockdown niet uitsluiten.

De Tweede Kamer wilde gisteren graag garanties: het land mag nooit meer zo op slot als tijdens eerdere coronagolven. Maar Kuipers wil niets garanderen. Wel zegt hij dat extra ic-bedden niet nodig zijn. Er zijn 993 bedden waar personeel voor beschikbaar is. Daarvan zijn er momenteel 686 bezet, maar slechts 24 met coronapatiënten. Als het moet, kunnen ziekenhuizen opschalen naar gezamenlijk 1700 bedden.

Ondanks oplopende besmettingsaantallen is er dus momenteel weinig om je zorgen over te maken. Of toch? Kuipers is niet te spreken over de vaccinatiebereidheid. Bij de laatste vaccinatieronde - een prik voor 60-plussers en kwetsbaren - kwamen er weinig mensen opdagen. Ook heeft het kabinet nu niet meer de macht om coronamaatregelen, zoals mondkapjes dragen of afstand houden, in te stellen, omdat de Tijdelijke coronawet is weggestemd.

Het zal voornamelijk van eventuele nieuwe varianten afhangen wat de toekomst op lockdowngebied gaat brengen. In de landen om ons heen vliegt het aantal besmettingen omhoog, vooralsnog zonder dat de ziekenhuizen overstromen.