Havernout & spruitjes: zo verhoog je op natuurlijke wijze je testosterongehalte

Het staat bekend als krachthormoon, testosteron. Vooral bij mannen. In feite is het ook belangrijk voor vrouwen, omdat het het libido bij beide geslachten beïnvloedt, en onder meer de spieropbouw bij mannen.

“Testosteron staat bekend als het koningshormoon van mannen. zegt professor dr. Frank Sommer uroloog, androloog en sportarts in een interview met WELT. “Het is heel belangrijk voor spierstructuren en vetverlies. En met een solide testosteronniveau zijn herstelt weefsel beter. Testosteron beïnvloedt het libido en het vermogen om een ​​erectie te krijgen. Het is erg belangrijk voor het erectiele weefsel van de penis, het houdt het weefsel fit”, zegt Sommer. “Het werkt ook op de receptoren in je hoofd. Het helpt ons gemotiveerd te blijven. Niet alleen op het gebied van seksualiteit, maar ook op het werk of in de sport."



Een ongezonde levensstijl kan de testosteronspiegel in het lichaam verlagen. Roken, regelmatig alcoholgebruik, slaapgebrek, stress en het nemen van bepaalde medicijnen hebben hier een negatieve invloed op.

"Ik heb er studies gedaan hoe je zonder middeltjes je testosteron kunt aanvullen. We kunnen onze testosteronspiegel met wel 23 procent verhogen”, zegt Sommer. “Twee componenten helpen hierbij: voeding en fysieke activiteit.”

"Ik raad kruisbloemige groenten aan", zegt Sommer. Dat zijn onder andere broccoli en alles met kool in de naam: bloemkool, boerenkool, rode kool, spruitjes, etc. Ook koolrabi, radijs, savooiekool en rucola vallen hieronder. "Ik raad mijn mannelijke patiënten aan om vijf keer per week een kruisbloemige groente in hun lunchmenu op te nemen", zegt Sommer. “Deze greonten remmen het aromatase-enzym, dat belangrijk is voor de aanmaak van het vrouwelijke hormoon oestrogeen. Hoe meer buikvet er is, hoe meer testosteron wordt omgezet in vrouwelijke hormonen. Dit is niet goed.”

Sommer raadt havermout aan als ontbijt. Haver bevat een specifieke verbinding genaamd avenacoside. Dit kan leiden tot meer biologisch actieve testosteron. De havermout helpt in principe om de testosteronmoleculen naar de receptoren in de spieren en hersenen te brengen, zowel bij mannen als bij vrouwen.

Sporten is goed voor je hormonen, maar teveel sporten werkt averechts, zegt Sommer. "Ik behandel atleten van wereldklasse die er met maximale trainingen voor hebben gezorgd dat hun lichaam niet langer genoeg hormonen vrijgeeft om de testikels te stimuleren om testosteron te produceren."

Train drie keer per week 20 minuten, afwisselend kracht- en duurtraining, "die de testosteronspiegel aanzienlijk kunnen verhogen."