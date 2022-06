Hoeveel stappen per dag leveren de meeste gezondheidswinst?

Steeds meer mensen houden bij hoeveel stappen ze per dag zetten. De magische grens is 10.000. Al in de jaren 60 was dit een populair streefgetal bij Japanse wandelclubjes, maar wat zegt de wetenschap?

De gemiddelde man verbrandt ongeveer 300 kilocalorieën met 10.000 stappen, schrijft Quest. Het hangt er natuurlijk vanaf wat de lengte van je pas is, maar 10.000 stappen komt in de regel neer op ongeveer acht kilometer wandelen.

Is dat genoeg om je gezondheid op peil te houden? Volgens onderzoekers van de Pennington Biomedical Research Centre zetten mensen die dagelijks minstens een half uur matig intensief bewegen zo'n 8000 tot 9000 stappen per dag. Deze beweegnorm kun je als ondergrens zien. Meer bewegen is ook prima.

Een metastudie van onderzoekers aan de Universiteit van Massachusetts in de VS concludeert dat de optimale hoeveelheid stappen per dag afhangt van je leeftijd. Ze analyseerden vijftien eerdere studies over de relatie tussen dagelijks wandelen en levensduur. Fervente wandelaars verdienden gemiddeld een aantal extra levensjaren in vergelijking met minder fitte proefpersonen.

Volwassenen jonger dan 60 jaar kunnen het beste 8000 tot 10.000 stappen per dag zetten. Meer heeft geen invloed op de gemiddelde levensduur volgens het onderzoek. Boven de 60 jaar kun je toe met 6000 tot 8000 stappen.