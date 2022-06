Net zoveel vrouwen als mannen sterven aan hartaanval: let op deze signalen

We denken altijd dat hartaanvallen vooral mannen treffen, maar tegenwoordig zijn vrouwen even vaak slachtoffer. Een hartaanval wordt bij vrouwen vaak pas later herkend, deels omdat de symptomen anders zijn.

Een hartaanval lijkt plotseling te ontstaan, maar er gaat vaak een lang sluipend proces aan vooraf, legt Sofie Gevaert, cardioloog bij het UZ Gent uit aan Het Laatste Nieuws. "Factoren als een hoge bloeddruk, verhoogde cholesterol, overgewicht, gebrek aan beweging, roken, diabetes, langdurige stress en familiale geschiedenis veroorzaken dat. Maar sommige van die factoren wegen zwaarder door bij (jonge) vrouwen. De voornaamste zijn roken — zeker in combinatie met de anticonceptiepil —, een hoge bloeddruk en diabetes. De kleinere vrouwelijke bloedvaten vormen vermoedelijke de verklaring. Omdat ze een iets smallere diameter hebben, zouden ze bij aderverkalking sneller dichtslibben en dus sneller symptomen veroorzaken.”

Het belangrijkste symptoom is hetzelfde bij mannen en vrouwen. "Het dominantste symptoom van een hartinfarct blijft de olifantenpoot op de borst: beide geslachten signaleren meestal een hevige, drukkende pijn die uitstraalt naar de armen of nek,” aldus Gevaert. “Tegelijk merken we dat vrouwen dat typerende symptoom iets minder vaak signaleren en iets vaker last hebben van atypische klachten als pijn in de rug, zweten of hartkloppingen. ­Bovendien zijn ze ook geneigd om hun pijn anders te interpreteren of te formuleren dan mannen. Vaak zoeken ze zelf een verklaring voor hun klachten, die niet zelden ‘stress’ luidt. Ook dat zorgt ervoor dat een cardiovasculair probleem soms over het hoofd wordt gezien.”