Dit kun je beter niet eten en drinken voor een goede nachtrust: “Mijd Cola Zero en tyramine”

Iedereen ligt weleens lang wakker, maar als dat te vaak gebeurt, raak je uitgeput. Mogelijk denk je aan psychische oorzaken, zoals gepieker of stress, maar de oorzaak kan ook veel eenvoudiger zijn: je eet of drinkt de verkeerde dingen 's avonds.

Iedereen weet dat je geen dubbele espresso moet drinken om 23 uur 's avonds. Ook dat slaapmutsje laat je beter staan: alcohol verslechtert de kwaliteit van je slaap. Maar er is meer dat je beter kunt laten in de avond, vertelt slaapexpert Johan Verbraecken in Het Laatste Nieuws. “Ten laatste drie uur voor je gaat slapen, eet je het best je laatste maaltijd."

Heb je toch nog trek, eet dan vooral niet te suikerrijk en niet te veel vet. "Ook fruit is ’s avonds geen aanrader, omdat de suiker erin je opnieuw alerter maakt, terwijl je lichaam juist tot rust moet komen. Eiwitrijke voeding zoals vlees en vis, eieren, soja, noten en groenten zorgen voor een betere spreiding van je energie. Na een maaltijd met voldoende eiwitten zal je minder zin krijgen om later op de avond nog iets te snacken. Zorg er wel voor dat die maaltijd niet te pittig is, want dat kan op je maag liggen en oprispingen veroorzaken.”

Geen cola en koffie

Over koffie is hij streng. "Wil je vermijden dat je koffiegebruik je slaap beïnvloedt, beperk jezelf dan tot twee koppen bij het ontbijt. Het duurt namelijk heel lang voor je lichaam de cafeïne afbreekt. Tot twaalf uur na je ontbijt zit er nog altijd een kwart van de cafeïne in je lijf. Drink je nog koffie na het avondeten? Dan vraag je om problemen.”

En niet alleen in koffie zit cafeïne, ook in cola. "Vanaf twee glazen wordt je slaap erdoor beïnvloed. En let extra op met Cola Zero of Cola Light, die soorten bevatten tot 50% meer cafeïne dan gewone cola, wat dus echt geen goed idee is ’s avonds als je een moeilijke slaper bent.”

De slaapexpert adviseert zelfs rustig aan te doen met vitamine C. “Ook vitamine C kan activerend werken, daar neem je in de avonduren best geen grote hoeveelheden van in. Verder is er tyramine, een stof die je lichaam gebruikt voor de aanmaak van adrenaline. Die zit bijvoorbeeld in oude kaas en bewerkt vlees. Als je merkt dat je gevoelig bent voor deze stof, eet je die dingen beter niet te veel bij je avondeten of niet te laat.”