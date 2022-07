Teveel vitamines? Dat gebeurt en is niet goed

Als je lange tijd teveel vitamine D inneemt kan dit schade aan je hart, nieren en bloedvaten veroorzaken. Ook kun je misselijk, slaperig, een verminderde eetlust of obstipatie ervaren als je teveel vitamine D inneemt.

Het is een 'welvaarts'kwaal: te veel vitamines uit voedsel of de zon (vitamine D) is bijna niet mogelijk. Maar uit angst voor tekorten slikken we massaal pillen om die aan te vullen en daardoor lopen we het risico te veel vitaminen binnen te krijgen. Teveel als: slecht voor onze gezondheid.

Hoewel een vergiftiging door vitaminesupplementen relatief zeldzaam is, waarschuwen artsen dat de gevaren van supplementen worden gebagatelliseerd, schrijft de Suddeutsche Zeitung. "Over de hele wereld is er een medisch ongerechtvaardigde trend naar vitamine D en de bijbehorende hypervitaminose", waarschuwen artsen in het vakblad British MedicalJournal . "Vooral vitamine D-vergiftiging neemt toe en kan leiden tot een aantal ernstige gezondheidsproblemen."

"Zelfs preparaten die als veilig en ongevaarlijk worden beschouwd, kunnen tot vergiftiging leiden als ze in de verkeerde dosis of in de verkeerde combinatie worden ingenomen." Volgens een studie van de Amerikaanse autoriteit CDC moeten jaarlijks 23.000 patiënten worden behandeld op de eerste hulp en zijn er 2.000 ziekenhuisopnames vanwege de bijwerkingen van voedingssupplementen .