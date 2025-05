Waarom je meer flavonoïden moet eten

Ze zitten in thee, chocola en zelfs rode wijn: flavonoïden, gezonde stofjes die ook in veel fruit en groenten voorkomen. Nieuw onderzoek wijst uit dat ze kunnen helpen om gezond oud te worden.

Er is al langer bekend dat flavonoïden gezond zijn. Ze werken ontstekingsremmend en verkleinen de kans op hart- en vaatziekten. Nu blijkt ook dat ze veroudering tegengaan.

Daarvoor zijn ruim 86.000 Amerikanen, met name vrouwelijke 60-plussers, jarenlang gevolgd. Ze hielden bij wat ze aten en dronken. De onderzoekers van onder meer Harvard berekenden op basis daarvan een zogenoemde flavodiet-score waarmee ze de hoeveelheid flavonoïden bijhielden die de vrouwen binnenkregen.

De groep die veel flavonoïden at had tot 15 procent minder kans op psychische klachten, broosheid en fysieke achteruitgang. Juist heel alledaagse producten als zwarte thee, appels, blauwe bessen en sinaasappels waren gunstig voor de gezondheid. Drie extra porties per dag verlaagden het risico al met 6 tot 11 procent.

Dus een extra kopje thee, een appel en vooruit een paar blokjes chocola kunnen van groot nut zijn voor je lichaam.