Kleindochters verbergen camera in oma's slaapkamer en betrappen zorgmedewerkers op mishandeling

Twee zussen uit het Britse Wolverhampton zijn er met behulp van een verborgen camera in geslaagdom vier zorgmedewerkers te betrappen op mishandeling van hun 89-jarige grootmoeder. Ze zijn ontslagen door hun werkgever en hebben celstraffen van maximaal zes maanden gekregen.

Beryl Wall (89) kreeg steeds vaker blauwe plekken in haar gezicht en begon zich vreemd te gedragen. Haar kleindochters Danielle en Rebecca Hinsley waren ongerust en plaatsten stiekem een fotolijst met verborgen camera in Wall's kamer in het verzorgingstehuis. Na vier dagen hadden de zussen al genoeg

beeldmateriaal om naar de politie te stappen.

Naakt en verward

Op de video's is te zien hoe de zorgmedewerkers schreeuwen tegen de 89-jarige demente vrouw, haar belachelijk maakten, haar benen in de lucht hielden en met een kussen in het gezicht sloegen. “Toen we na enkele dagen de beelden bekeken, brak ons hart”, zegt Danielle tegen de BBC . “De mensen die voor haar moesten zorgen, maakten misbruik van oma. Op veel van de beelden was ze naakt en verward.”

Het verzorgingstehuis heeft ondertussen een nieuw management gekregen, de betrokken zorgverleners zijn ontslagen en veroordeeld tot celstraffen van maximaal een half jaar.

De vier zijn eind vorig jaar gevangengezet. “Weten dat ze kerstmis en nieuwjaar zonder hun familie hebben doorgebracht, is de beste straf”, besluit Danielle Hinsley.