Femke Halsema slaat eindelijk terug naar de T, Duk, Kelder en andere haters

Femke Halsema, de zeer populaire Burgemeester van Amsterdam (vinden de meeste burgers van de stad) wordt dagelijks zonder enige grond belaagd door de T, door, Wierd Duk, door Kockelmann, door wie ter rechter zijde niet. Het is, zoveel is duidelijk, een georganiseerde camapagne om een van de betere bestuurders van het land het leven zuur te maken.

4 en 5 mei was ws het weer raak: In Amsterdam verliep de herdenking op de Dam voorbeeldig en ook 5 mei was een feest. Maar niet voor haar tegenstanders. Ieder van de demonstranten (op de Dam waren het er 2 op een bevolking van een miljoen, was de schuld van ultralinkse palestijnenknuffelaar Halsema. (Rechts heeft immers op 4 mei wat minder bezwaar tegen georganiseerde volkererenmoord.)