Vlakbij de Amerikaanse stad Boston wordt momenteel gebouwd aan de voorloper van een kernfusiecentrale die al volgend decennium stroom moet leveren.

In het hart van de experimentele reactor van het bedrijf Commonwealth Fusion Systems bereiken wetenschappers temperaturen van wel 100 miljoen graden. Om deze gloeiend hete 'soep' van geladen deeltjes in bedwang te houden, gebruiken ze de sterkste magneten ooit gemaakt. Deze worden gekoeld tot bijna het absolute nulpunt, zo'n -273 graden Celsius. Hierdoor is de machine letterlijk de heetste én koudste plek in ons hele zonnestelsel.

Het bedrijf wil binnen twee jaar al netto-energieopbrengst bereiken met zijn kernfusiereactor. Dat wil zeggen dat er meer energie wordt gegenereerd in de reactor dan nodig is om de reactie op te starten. Anders dan bij gewone kerncentrales worden atomen in zo’n fusiereactor niet gesplitst maar juist samengevoegd, net zoals dat in de zon gebeurt. Het grote voordeel: geen gevaarlijk radioactief afval en een onuitputtelijke brandstof die gewoon uit zeewater gehaald kan worden.

Compact formaat

Het meest bijzondere aan deze nieuwe reactor is echter zijn compacte formaat. Waar eerdere fusie-experimenten enorme gebouwen nodig hadden, past deze installatie in een gewone fabriekshal. Dit is onder meer mogelijk dankzij een speciaal soort geleidend tape dat in de magneten wordt verwerkt.

De race naar een werkende kernfusiereactor is in volle gang. Wereldwijd zijn er tientallen bedrijven en onderzoeksinstituten mee bezig. Het Amerikaanse bedrijf wil daarom niet alleen als eerste een werkende reactor bouwen, maar ook meteen doorpakken met een echte commerciële energiecentrale in de staat Virginia begin jaren '30.

Toch moeten er kanttekeningen worden geplaatst bij deze voorspellingen. Wetenschappers proberen al decennialang om werkende fusiereactoren te bouwen, maar zijn daar tot nu toe niet in geslaagd. Veel experts schatten dat de eerste commerciële centrales pas in de jaren ‘40 of later operationeel worden.