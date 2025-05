Minister Israël: Gaza zal volledig worden vernietigd

Een overwinning voor Israël in de Palestijnse Gazastrook betekent dat het gebied "volledig zal worden vernietigd" en dat de huidige inwoners naar andere landen moeten vertrekken. Dat zei de extreemrechtse minister van Financiën Bezalel Smotrich.

Burgers zullen eerst naar het zuiden worden gestuurd naar een humanitaire zone zonder Hamas of terrorisme, aldus Smotrich. "Van daaruit zullen ze in groten getale naar derde landen vertrekken", zei de bewindsman op een conferentie over Joodse nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever.

Smotrich had eerder in een onlinediscussie al duidelijk gemaakt wat Israël van plan is. "We gaan eindelijk Gaza veroveren. We zijn niet langer bang voor het woord bezetting."

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu had maandag een intensieve militaire operatie aangekondigd met als doel Hamas te verslaan. Hij zei niet hoeveel gebied zal worden bezet.