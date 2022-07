Britse pilote in opleiding (21) dood door muggenbeet in Antwerpen

De Britse Oriana Pepper werd bij haar rechteroog gestoken door een mug. De bult zwol op en raakte geïnfecteerd. Een aantal dagen later overleed ze in een ziekenhuis in Antwerpen aan een 'septische embolie'.

Oriana en haar vriend James Hall zagen eerst de ernst van de situatie nog niet in: “In Antwerpen zijn we enorm veel gebeten geweest door muggen, maar in eerste instantie leek er niet veel aan de hand. Volgens de lokale bevolking was dat normaal voor de tijd van het jaar”, zei hij tegen HLN.

Toen de klachten verergerden, ging Pepper naar het ziekenhuis en kreeg ze antibiotica mee. Helaas hielp dit niet. Twee dagen later was ze niet meer in staat te praten en zakte ze in elkaar. Het ziekenhuis kon niks meer voor haar doen.

“Ze is gestorven als gevolg van een ernstige infectie die veroorzaakt werd door een insectenbeet op haar voorhoofd”, concludeert lijkschouwer Nigel Parsley. Een losgeschoten bloedpropje, dat was geïnfecteerd door de Staphylococcus Aureus-bacterie, doodde haar. Dit wordt ook wel een 'septische embolie' genoemd.

De complicaties zijn waarschijnlijk veroorzaakt door een genetisch defect dat een klein deel van de bevolking met zich meedraagt zonder het te weten. “Ik heb zoiets nooit eerder gezien. Wat een onfortuinlijke tragedie voor iemand die een fantastische carrière voor zich had liggen”, zegt Parsley.