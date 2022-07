Last van pluizig haar? Verbazingwekkend hoe goed dit trucje werkt

Is je haar ook weleens één grote pluizenbos? En helpt er geen olietje of hairspray aan? Dan is er nu een veel simpeler trucje dat wél werkt. Op social media zijn mensen verbluft door het resultaat.

Het enige wat je moet doen is met een stukje aluminiumfolie over je haar strijken. “Je haar raakt statisch geladen doordat alles uit atomen bestaat, en die bestaan dan weer uit positief geladen protonen en negatief geladen elektronen”, legt Martijn Peters, wetenschapsexpert bij HLN, uit. “Normaal houden die twee elkaar in evenwicht. Maar wanneer twee materialen tegen elkaar aanwrijven — je haar en je kam, bijvoorbeeld — kunnen de elektronen van het ene materiaal aan de atomen van het andere gaan hangen. Hierdoor raken je haren statisch geladen, en die statisch geladen haartjes stoten elkaar af.”

Door met het folie over je haar te gaan, verdwijnt te statische lading en ziet je haar er meteen veel beter uit. “Is dit een grap? Dit ziet er fenomenaal uit”, reageert een TikTok-gebruiker. “Aluminium is een goede geleider voor elektrische lading”, verklaart Martijn Peters. “Het neutraliseert de lading, waardoor je haar tot rust komt.”