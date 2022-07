Epidemioloog Van Ranst luidt de noodklok: Apenpokken niet onder controle

Epidemioloog Marc Van Ranst laat op zijn Twitter-account zien hoe de apenpokkenepidemie in Europa en elders exponentieel om zich heen grijpt. In België en Nederland zijn de gevallen van de akelige virusziekte binnen een maand met liefst 800 procent gestegen.

“Momenteel zijn er wereldwijd 10.337 gevallen geteld. Op 12 juni waren dat er 1.593. In België hebben we er nu 224, een maand geleden 25. In NL zijn er nu 503 gevallen, een maand geleden waren dat er 60”, volgens de uitgesproken Belg.

Er zijn in Europa te weinig vaccins beschikbaar. Grote leveringen gaan vooral naar Canada en de VS. “Eigenlijk zouden we de groepen die momenteel het meeste risico op besmetting lopen (MSM en sekswerkers) nu best preventief breed vaccineren.”

“Als de epidemie zich uitbreidt naar de rest van de bevolking, hebben we een kans op indijking gemist”, legt Van Ranst uit.

Er is volgens hem meer leiderschap nodig om de vaccinproductie te vergroten en te herverdelen. “Wanneer we het monkeypoxprobleem nu niet mondiaal beter aanpakken, gaan we later zeggen: 'Hadden we toen maar…' En dat zou spijtig zijn.”

Mensen, vooral 55-plussers, die ooit ingeënt zijn tegen pokken, zijn nog steeds in hoge mate beschermd tegen monkeypox.