Jonge Amerikaanse vrouw volledig verlamd na bezoek aan chiropractor

Een heel treurig verhaal: een Amerikaanse van 28 bracht een routinebezoek aan de chiropractor. Nu ligt ze in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Op 16 juni ging Caitlin Jensen uit de staat Georgia vanwege nekklachten naar de chiropractor. De behandeling ging echter helemaal mis. Ze werd met grote spoed naar het ziekenhuis gebracht. “Die ochtend stonden we op en praatten met haar voor het werk. 30 minuten later ligt ze in het ziekenhuis en nu op de intensive care”, vertelde haar broer aan Amerikaanse media.

De chiropractor veroorzaakte vier ontlede slagaders in de nek. “Die hebben geleden tot een hartstilstand en een beroerte”, schrijft de familie op de GoFundMe-pagina voor de medische kosten. “Tien minuten lang had ze geen polsslag.”

Artsen hebben tijdens een operatie een en ander gedeeltelijk kunnen herstellen, maar ruim een maand later is Caitlin nog maar af en toe bij bewustzijn en is ze volledig verlamd. “Ze kan alleen communiceren door met haar ogen te knipperen of met haar handen te knijpen, maar dat is alles”, vertelt haar moeder.

De chirurg die Caitlin opereerde en andere artsen in het ziekenhuis in Savannah stellen dat haar toestand het directe gevolg is van de behandeling van de chiropractor. Je hoort vaker dat chiropractors met hun behandeling verlamming kunnen veroorzaken, al is het zeldzaam.

“Maar mensen moeten zich bewust zijn van het risico," vertelt een Amerikaanse neuroloog. "Een snelle manipulatie van de nek, die door chiropractors gebruikt wordt om het bereik van het gewricht te vergroten, kan leiden tot een dissectie van de wervelslagader, wat dan weer kan leiden tot een beroerte.”