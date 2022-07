Welke voedingsmiddelen helpen tegen pukkels en waar worden ze juist erger van?

Vaak wordt gedacht dat je eetpatroon invloed heeft op het ontstaan van pukkeltjes of acne. Dermatoloog Gamze Piskin van het Bovenij Ziekenhuis in Amsterdam legt aan de Telegraaf uit of dit echt zo is.

“Er zijn onvoldoende diepgaande studies gedaan om de relatie tussen acneklachten en eetgewoontes te ontrafelen. Wel zijn er onderzoeken gedaan waaruit blijkt dat specifieke voedingscomponenten acne kunnen verergeren”, zegt Piskin.

“Een bekend voorbeeld zijn melkproducten met een laag vetgehalte zoals magere melk. Daarnaast kan voeding met zogenoemde ’snelle’ koolhydraten pukkels verergeren. Snelle koolhydraten zijn korte ketens suikermoleculen die gemakkelijk door je lichaam worden afgebroken waardoor je bloedsuikerspiegel snel omhoog gaat.”

Witte rijst, witbrood, koekjes, snoep en frisdrank zitten vol snelle koolhydraten. Deze stimuleren bepaalde hormonen, die acne aanwakkeren. Vet eten of chocola worden ook vaak als boosdoener gezien. Toch is daar weinig wetenschappelijk bewijs voor.

Acne is niet volledig te voorkomen. Er is een belangrijke genetische component voor de huidaandoening. Wel is duidelijk dat gezond en vezelrijk voedsel, zoals vis, noten en groentes, helpen tegen acne vanwege hun ontstekingsremmende eigenschappen.