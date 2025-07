Solitaire mensen zijn heel intelligent en hebben de meest trouwe vrienden volgens een psycholoog

Mensen die bewust voor een solitair leven kiezen – zogeheten solitaire persoonlijkheden – kenmerken zich door een hoge cognitieve én emotionele intelligentie. Hun vriendschappen zijn zeldzaam maar diep, gestoeld op hoge verwachtingen, authenticiteit en wederzijds begrip.

Een cruciaal onderscheid gaat tussenen. Waar gekozen eenzaamheid draait om autonomie en zelfreflectie, is gedwongen isolement vaak het resultaat van angst, sociale uitsluiting of traumatische ervaringen. Dat verschil bepaalt of eenzaamheid versterkend of schadelijk is.