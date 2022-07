Afvallen: waarom je eerst groente moet eten en dan pas koolhydraten

"In de afgelopen vijf jaar zijn er in laboratoria over de hele wereld opwindende ontdekkingen gedaan die hebben bewezen dat niet alleen wat we eten van belang is, maar ook de volgorde waarin we het eten. Want dat heeft invloed op onze bloedsuikerspiegel, oftewel de hoeveelheid glucose die in ons bloed zit. En beïnvloedt zo alle systemen van ons lichaam."

Biochemicus Jessie Inchauspé houdt zich bezig met de chemische processen in ons lichaam die mede bepalen hoe we ons voelen en ook of we dikker worden. Volgens haar valt er nog een wereld te winnen door voedsel in de juiste volgorde te eten.

In haar boek vertelt ze over een vrouw die in negen dagen meer dan vijf pond verloor omdat ze de volgorde veranderde waarin ze dingen at. Wat deed ze precies?

"Eerst at ze de voedingsvezels – dus de groenten –, dan de eiwitten en vetten en tenslotte de zetmelen en suikers. Op deze manier heeft ze hetzelfde effect bereikt alsof ze diabetesmedicatie slikt, die immers ook tot doel heeft glucosepieken tegen te gaan. Dit komt omdat vezels de afbraak en absorptie van glucose die daarna in de maag komt, vertragen, waardoor de glucosepiek lager is. Alle zetmeelrijke of suikerhoudende voedingsmiddelen die we na vezels eten, hebben minder effect op ons lichaam. Kortom, het is altijd het beste om de koolhydraten als laatste te eten. Door de sandwich in zijn afzonderlijke stukken te breken en het brood als laatste te eten om de glucosepiek te verlagen, eten we beter," zegt ze tegen de FAZ.

Een salade als voorgerecht is dus slim, vindt Inchauspé. "Groene hapjes zorgen voor een vlakkere glucosecurve. En een vlakkere curve zorgt ervoor dat je je langer vol voelt en voorkomt een daling van de bloedsuikerspiegel na de glucosepiek. Maar helaas serveren veel restaurants nog steeds brood voor de maaltijd. Dit zetmeelrijke product is precies het tegenovergestelde van wat goed voor ons is."

Verlies je dan ook gewicht?

"Ja, recente studies tonen aan dat mensen die proberen hun glucosecurve zo vlak mogelijk te houden, gemakkelijker meer vet verbranden, ondanks een hogere calorie-inname, dan mensen die minder calorieën eten maar hun glucosecurve niet volgen. Ze verliezen dus meer gewicht, ook al consumeren ze meer calorieën."