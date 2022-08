Experts: prik in september alleen met aangepast omikronvaccin

In het Verenigd Koninkrijk is het aangepaste omikronvaccin al goedgekeurd. De rest van Europa wacht nog op de EMA, het Europese Geneesmiddelenagentschap. Daardoor kan VWS niet beloven dat er in september met de nieuwe vaccins geprikt gaat worden.

Viroloog Bert Niesters zegt in de Telegraaf dat dat wel zou moeten gebeuren en het liefst al vanaf 1 september. "Dan is iedereen terug van vakantie en verwacht ik dat de coronacijfers weer op gaan lopen. Ik snap niet dat dit nog via de EMA moet. Denk je nou echt dat die iets anders gaat zeggen dan de autoriteit in Engeland?”

Maar een VWS-woordvoerder houdt voet bij stuk: vanaf half september gaat de prikcampagne pas van start en dan wordt alleen het omikronvaccin gebruikt als de EMA dat heeft goedgekeurd. Dat advies wordt overigens begin september verwacht.

Ook viroloog Ab Osterhaus benadrukt het belang van de aangepaste vaccins. "Deze aan omikron aangepaste vaccins zijn een ’game changer’. Net als bij griep is hiermee aangetoond dat we in staat zijn de coronavaccins geschikter te maken. Het zal zowel een betere bescherming bieden tegen ziekte na infectie als tegen ziekenhuisopname. Bovendien zal dit nieuwe vaccin beter werken tegen toekomstige varianten, vooral zolang ze van omikron blijven afstammen.”