Hoe slecht is zout eigenlijk?

Veel zout eten kan je bloeddruk verhogen. Hoge bloeddruk is een risicofactor voor hart- en vaatziekten. We eten gemiddeld teveel zout. Mannen nog meer dan vrouwen. En het meeste zout krijgen we binnen door bewerkt voedsel.

Zout is ook heel slecht voor je nieren. 85% Van de Nederlanders eet meer zout dan de dagelijkse hoeveelheid die nog gezond is voor je nieren. Gemiddeld eten we een kilo zout per persoon per jaar te veel. Een verlaging van de zoutconsumptie van 9 gram zout per dag tot maximaal 6 gram per dag kan naar schatting bijna 150.000 gevallen van chronische nierschade voorkomen over een periode van 10 jaar.

Volgens een nieuwe studie uit het wetenschappelijke magazine Heart zou het gebruik van zoutvervangers in eten de bloeddruk doen dalen. Ook zouden die zoutvervangers ervoor zorgen dat mensen beter beschermd zijn tegen hart- en vaatziekten.