Gezond eten maakt je brein jonger: met deze voeding word je gezond oud

Je hele lichaam vaart wel bij gezonde voeding, dus ook je hersenen. Maar wat kun je dan het beste nemen om je brein gezond te houden? De Belgische topneuroloog Steven Laureys noemt veertien voedingsmiddelen.

“Noten, groenten en fruit, vis, volkorenproducten en olijfolie hebben een positieve invloed op het gezond ouder worden, zowel lichamelijk als mentaal", legt neuroloog en auteur Steven Laureys uit aan Vlaamse krant Het Laatste Nieuws. “Meer zelfs: studies tonen aan dat gezonde voeding, zoals een mediterraan dieet, je brein tot zeven jaar jonger kan maken. In die onderzoeken worden mensen steeds in drie groepen verdeeld. Zij die zéér gezond eten, zij die leven op fastfood, en zij die ergens daartussen zitten. En dan blijkt dat er een significante link is tussen wat de proefpersonen eten, hun cognitief functioneren en de ontwikkeling van dementie.”

Om het je gemakkelijk te maken een lijstje met veertien voedingsmiddelen, die goed zijn voor een gezond brein:

noten

vette vis

blauwe bessen

avocado's

pompoenzaden

groene thee

eieren

gefermenteerde producten, zoals yoghurt, zuurkool of kimchi

tomaten en watermeloen

broccoli

rozijnen

pure chocolade

salie

spinazie en andere bladgroenten

